Terre Resistenti – Tornano i Pacchi Solidali di Possibile per le popolazioni colpite dal sisma

Abbiamo scelto questi nomi per onorare il ricordo di due grandi “resistenti” che abbiamo avuto l’onore di conoscere personalmente.

Due partigiani che fino all’ultimo si sono battuti per la libertà e per la democrazia, per tutte e tutti noi.

Crediamo che mai come oggi sia importante ribadire esempi e valori antifascisti e ricordare che il dovere di solidarietà non è un buona azione lasciata al nostro buon cuore, ma è un preciso obbligo costituzionale su cui si fonda la nostra Democrazia e la stessa idea di cittadinanza.