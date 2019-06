For Future: Politicamp 2019, dal 19 al 21 luglio a Senigallia

Quest’anno, con il Politicamp, ci spostiamo al mare: dal 19 al 21 luglio saremo ai Giardini Rosa Morandi di Senigallia, a due passi dalla spiaggia.

Qui di seguito pubblichiamo le informazioni fondamentali per organizzarsi e partecipare.

Come sempre ricordiamo che questi appuntamenti sono interamente autofinanziati, realizzati con le donazioni e il tesseramento, che non abbiamo donatori occulti alle spalle e che si può contribuire anche con una piccola somma, cliccando qui oppure tesserandosi a Possibile, a questo link.

Si parte venerdì 19 alle ore 19.30 con l’accoglienza. Alle 21 il via al programma, con una serata su giovani e futuro, in compagnia dei ragazzi e delle ragazze che hanno animato in questi mesi le piazze degli scioperi per il clima.

Sabato si inizia alle 10, con una vera e propria scuola di politica: studieremo e ci confronteremo sul futuro che è presente, perché mai come ora, il momento per costruirlo è adesso e ciascuno di noi deve sentirsi chiamato in causa.

Dopo la pausa pranzo, i lavori riapriranno con una serie di panel tematici. Due reading di Giuseppe Civati e Giulio Cavalli chiuderanno la giornata.

Domenica mattina inizieremo alle 9.30, con la parte più politica del Camp, per chiudere entro l’ora di pranzo.

Come ogni anno, anche in quest’edizione sarà presente un’animazione qualificata per bambine e bambini, nostri elettori e elettrici del futuro. Stiamo pensando a una serie di lezioni anche per loro, perché la politica non ha età e non è mai troppo presto per interessarsi e prendersi cura del proprio pezzetto di mondo.

Come arrivare in treno: Senigallia è servita dalla linea ferroviaria Bologna-Ancona. Dalla stazione di Ancona (raggiungibile con l’alta velocità) partono numerosi treni per Senigallia (il tempo di percorrenza varia dai 15 ai 30 minuti circa). I Giardini Morandi si trovano a soli 250 metri dalla stazione ferroviaria, percorrendo Via Rattazzi.

Per chi arriva in automobile: uscita autostradale Senigallia. Conviene lasciare la vettura nel parcheggio Ex Area Sacelit, situato a circa dieci minuti a piedi dai Giardini Morandi.

Aereo: aeroporto delle Marche di Ancona a 25 km. Dall’aeroporto prendere l’aerobus per la stazione ferroviaria di Falconara Marittima (costo € 3,30). Arrivati alla stazione di Falconara prendere il treno regionale per Senigallia.

Pernottamento: L’Associazione Albergatori di Senigallia mette a disposizione un servizio per trovare alloggi nelle date del Politicamp. Per usufruire del servizio, scrivere a [email protected] indicando le date di riferimento e la tipologia di alloggio che si desidera, o chiamare il numero 071/65343.

I giardini sono accessibili ai disabili. Per esigenze particolari di mobilità o altre domande è possibile contattarci scrivendo a [email protected].