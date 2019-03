Clima, Civati-Corrado: Insulti a Greta, idiozia e squallore

“Non solo negano i cambiamenti climatici, ma si permettono di insultare una ragazzina, anche per via della sindrome di Asperger. Difficile trovare tanta idiozia e tanto squallore in poche righe. Noi invece diciamo ‘grazie Greta‘. E grazie alle ragazze e ai ragazzi che la accompagnano per le strade del mondo”. Lo dichiarano Giuseppe Civati, fondatore di Possibile, e Annalisa Corrado, ecologista, del comitato scientifico di Possibile.

“Il sostegno al suo impegno – aggiungono Civati e Corrado – prosegue anche con le iniziative in Italia per i Fridays for future. Una mobilitazione in tutte piazze per portare all’attenzione dell’opinione pubblica la vera emergenza: quella climatica, perché non esiste un pianeta B. Per questo il 15 marzo, nel giorno dello sciopero globale per il clima, presenteremo le nostre proposte: alla manifestazione globale bisogna associare un impegno concreto anche in Italia“.