Razzismo, Brignone: Terrificante aggressione a Partinico, con Possibile aderiamo a manifesto antirazzista

“L’impegno contro le discriminazioni non conosce confini né limiti. Per questo con Possibile sottoscriviamo il manifesto antirazzista lanciato dal Forum antirazzista a Palermo, ma che immediatamente ha raccolto adesioni al di là della Sicilia. Negli ultimi mesi ci sono stati troppi fenomeni che confermano quanto denunciamo da tempo: il sentimento razzista sta crescendo nel Paese, insieme alla tendenza a minimizzare questi fatti. L’ultimo terrificante episodio è avvenuto a Partinico, dove sono stati presi di mira e aggrediti i migranti e la responsabile della comunità che li accoglie. Una ricostruzione che conferma come il livello di guardia sia stato superato e non da ora. Serve quindi una risposta culturale e politica”. Lo dichiara la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, annunciando l’adesione all’iniziativa rilanciata anche da Repubblica Palermo.

AIUTACI a scrivere altri articoli come quello che hai appena letto con una donazione e con il 2x1000 nella dichiarazione dei redditi aggiungendo il codice S36 nell'apposito riquadro dedicato ai partiti politici.

Se ancora non la ricevi, puoi registrarti alla nostra newsletter. Partecipa anche tu! Iscriviti alla newsletter di Possibile