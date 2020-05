Il Piemonte verso la Fase 3: facciamo spazio

L'emergenza sanitaria è tutt'altro che conclusa: come sottolinea il virologo Crisanti, in questi giorni le cifre del contagio sono pressappoco le stesse del primo giorno di lockdown. E soprattutto in Piemonte il trend è preoccupante: scavalcata l'Emila Romagna, siamo diventati la seconda regione per numero di infetti, dietro la Lombardia.