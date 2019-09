Cos’è Firmamento – Tutti i materiali per la campagna

Firmamento è una raccolta di firme. Quelle che daranno forza a una proposta politica chiara, coerente, libera e soprattutto necessaria, per salvare il Pianeta e tutti noi che lo abitiamo.

Quello che vi chiediamo è la vostra disponibilità: ​ad aderire e a far aderire più persone possibile​. Perché alle prossime elezioni sia presente una prospettiva, di cui c’è bisogno.

Gli scienziati ci dicono che abbiamo dieci anni per fermare il declino verso il quale sta precipitando il nostro Pianeta. ​Abbiamo quindi due legislature di tempo per cambiare tutto. È necessario cominciare immediatamente a governare il nostro Paese in un modo completamente diverso.​ ​Salvaguardare il nostro suolo, metterlo in sicurezza e ricostruire le infrastrutture. Rompere la dipendenza dai produttori di energia fossile. Mettere tutte le risorse di cui disponiamo nella creazione di lavoro pulito, nella produzione di energia sostenibile, nella ricerca e negli incentivi a chi inventa e produce nuovi sistemi per eliminare le emissioni e per sequestrare la CO2 in eccesso che c’è. Ripensare profondamente il nostro sistema produttivo e sociale.

​La firma ha un significato politico profondo: è adesione, manifestazione di volontà. Far parte del firmamento, firmare e aderire, vuol dire dare un contributo concreto a un cambiamento che non può più aspettare, impegnarsi per le generazioni che verranno, smetterla di pensare al peggio che non ha fine e dare inizio al meglio.

