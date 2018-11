Contro le armi, un impegno politico

, in questi dibattiti pubblici, è stata presentata come un’iniziativa culturale, un lavoro in profondità, come se fosse un’operazione intellettuale. Può anche esserlo, e non ci sarebbe nulla di male. Ma è bene ribadire un altro aspetto: parlare di riduzione delle armi è una questione politica, strettamente legata alla sicurezza. Basta volgere lo sguardo a destra, molto a destra, per capire come qualcuno lo abbia capito bene, tanto da edificarci parte del suo consenso:. Ecco, in questi due giorni tra Toscana e Veneto, è venuta fuori una certezza in più, come ha sottolineato Don Albino Bizzotto: serve un racconto diverso. Opposto. Che parli di pacifismo e di disarmo non solo a chi già ha queste idee. Una nuova narrazione che spieghi, con una campagna fatta di documenti e dati e non mistificazioni propagandistiche simil leghiste, come si possa vivere meglio in un Paese con meno pistole negli appartamenti.